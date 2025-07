Fluminense na semifinal do Mundial: quando será o próximo jogo

Com gols de Martinelli e Hercules, o Fluminense supera o Al-Hilal e se classifica às semifinais do Mundial; rival será Palmeiras ou Chelsea / Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP

O Fluminense enfrentou o Al-Hilal pelas quartas de final do Mundial de Clubes e, com uma vitória heroica por 2 a 1 — com gols de Martinelli e Hercules para o Tricolor, e Marcos Leonardo para os árabes —, a equipe carioca garantiu sua classificação para as semifinais do torneio. Torcida em Flamengo x Espérance é a mais barulhenta do Mundial; CONFIRA

Agora, o Tricolor aguarda a noite desta sexta-feira, 4, quando, às 22 horas, será definido seu próximo adversário no confronto entre Palmeiras e Chelsea. Caso a equipe paulista vença, o Brasil poderá ter um clássico nacional logo na primeira edição do Mundial de Clubes em seu novo formato. No outro lado da chave, os dois jogos serão disputados no sábado, 5. Com quatro equipes europeias em ação, o Real Madrid reedita a final da Liga dos Campeões de 2024 contra o Borussia Dortmund, enquanto o PSG enfrenta o Bayern de Munique. Fluminense no Mundial: quando será a semifinal Já classificado, o Fluminense aguarda o vencedor de Palmeiras x Chelsea para saber quem enfrentará na semifinal. A definição do primeiro finalista do 'novo' torneio da Fifa acontece na próxima terça-feira, 8 de julho, às 16h (horário de Brasília). Confira as datas e horários das semifinais do Mundial de Clubes: