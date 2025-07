Torcida em Flamengo x Espérance é a mais barulhenta do Mundial

Público presente no duelo pela primeira rodada da fase de grupos foi de 25.797 pessoas, 37,3% da capacidade total do Lincoln Financial Field / Crédito: Jogada 10

As torcidas de Flamengo e Espérance, da Tunísia, foram as mais barulhentas do Mundial de Clubes até o momento. No Lincoln Financial Field, na Filadélfia, foram 127 decibéis momentos antes do apito inicial. Esse é um número da Fifa, considerando os decibéis registrado nos estádios da competição. O barulho foi medido ainda antes de a bola rolar, mostrando a intensidade da festa nas arquibancadas promovida pelas duas torcidas na partida de estreia de ambos na competição. O público presente no duelo foi de 25.797 pessoas, 37,3% da capacidade total do estádio.