Hércules decide de novo, Fluminense vence Al-Hilal e faz história com vaga na semi do Mundial

Ex-jogador do Fortaleza entrou em campo no segundo tempo, na vaga de Martinelli, e foi primordial para triunfo do Tricolor das Laranjeiras

O nome de Hércules está cravado na história do Fluminense Football Club. Após ser primordial na vitória do Tricolor das Laranjeiras diante da Inter de Milão, o ex-atleta do Fortaleza voltou a brilhar com a camisa do time carioca nesta sexta-feira, 4, ao ser autor do gol que decretou a vitória brasileira por 2 a 1 diante do Al-Hilal pelo Mundial de Clubes.

O triunfo, construído também com gol de Martinelli, confirma o Fluminense como semifinalista da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O Time de Guerreiros agora espera o resultado do duelo entre Palmeiras e Chelsea para saber qual adversário enfrentará na terça-feira, 8, às 16 horas, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.