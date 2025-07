Premiação do Mundial de Clubes: quanto os times brasileiros já ganharam

Com um formato inédito e premiações recordes , a edição de 2025 do Mundial de Clubes da Fifa não vem movimentando apenas os gramados nos Estados Unidos, mas também os cofres dos clubes participantes.

Confira quanto cada equipe obteve até então no Mundial de Clubes.

Já Fluminense e Palmeiras, os únicos representantes nacionais ainda vivos no torneio, continuam acumulando cifras à medida que avançam. A expectativa é de que, caso um deles consiga sair do torneio campeão, os valores superem os R$ 738 milhões.

Flamengo e Botafogo, eliminados durante as oitavas para Bayern de Munique e Palmeiras, respectivamente, saíram com premiações superiores a R$ 140 milhões cada.

Premiação do Botafogo no Mundial de Clubes: estreia e lucro milionário



Mesmo com uma eliminação nas oitavas, o Botafogo teve um retorno financeiro surpreendente em sua primeira participação no novo formato do Mundial.

O clube encerrou sua campanha com o equivalente a cerca de R$ 145,7 milhões. O valor é fruto da combinação entre cotas de participação e bônus por desempenho, que contou com vitórias sobre o Seattle Sounders e o PSG.

