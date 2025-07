Jornalista vê ‘prestígio’ aos técnicos brasileiros caso Fluminense avance no Mundial

Comunicador acredita que trabalho de Renato Gaúcho no Tricolor pode ajudar na valorização de treinadores do país

O Fluminense busca uma vaga na semifinal do Mundial de Clubes nesta sexta-feira (4). Dessa forma, o jornalista José Trajano, vê uma possível classificação do clube carioca, como um fator determinante para os técnicos brasileiros.

Dessa forma, o comunicador afirmou no “Posse de Bola”, do Uol Esporte, que caso o Tricolor avance na competição, o trabalho de Renato Gaúcho na equipe pode ajudar a valorizar novamente os treinadores do país.