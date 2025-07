Arsenal aguarda fim do Mundial para tentar contratar Rodrygo, do Real Madrid

O Arsenal estuda a contratação de Rodrygo, do Real Madrid, na próxima janela de transferências. Nesse sentido, o clube inglês pretende trazer o brasileiro por mais de 90 milhões de euros (R$ 573,2 milhões), segundo informações do “As”, da Espanha. No entanto, os Gunners aguardam o fim do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, para iniciar o negócio.

Ainda de acordo com a publicação, o clube está disposto a fazer um “grande investimento” para convencer o atacante. Ele, então, é tratado como a “cereja do bolo”, por ser a transação mais audaciosa financeiramente.