Após polêmica em Flamengo x Corinthians, CBF escala Wilton Pereira Sampaio para Sport x Ceará

O dirigente do time carioca classificou a equipe de árbitros de Flamengo x Corinthians como “vergonhosa”. Marcos Braz ainda afirmou que o futebol brasileiro está indo “em um norte vergonhoso em relação à arbitragem”. As reclamações aconteceram devido às decisões de Wilton Pereira Sampaio em campo.

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CA-CBF) escalou Wilton Pereira Sampaio, da FIFA, para apitar Sport x Ceará pela 30ª rodada da Série B. Federado à Federação Goiana de Futebol (FGF), o árbitro esteve nos holofotes durante a semana após ser detonado pelo vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, pelo desempenho à frente da arbitragem na semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians.

A equipe de arbitragem é composta pelos assistentes Tiago Gomes da Silva, de Goiás, e Ricardo Junio de Souza, de Minas Gerais. O quarto árbitro será Jose Woshington da Silva, de Pernambuco.

A arbitragem de vídeo (VAR) será de responsabilidade do baiano Diego Pombo Lopez, da FIFA, com auxílios do potiguar Flavio Gomes Barroca e do pernambucano Erich Bartolomeu Antas e Silva Bandeira.