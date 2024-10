Seleção brasileira: Fabrício Bruno, do Flamengo, é convocado para substituir Militão

Fabrício Bruno deixará Flamengo para jogar no futebol inglês Crédito: PAULA REIS/FLAMENGO

Em nota oficial, neste domingo, 6, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que o zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, foi convocado pela seleção brasileira para a disputa da 9ª e da 10ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, contra Chile e Peru, respectivamente. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O atleta do Rubro-Negro foi selecionado por Dorival Júnior após lesão sofrida por Éder Militão, do Real Madrid, que deixou a partida do último sábado, 5, válida pelo Campeonato Espanhol, contra o Villarreal, alegando dores musculares na coxa esquerda.