Com gol de Paulinho, Atlético vira sobre o Vasco e abre vantagem na Copa do Brasil

Com passagem pelo Cruz-Maltino, atacante marca o gol da vitória do Galo por 2 a 1, na Arena MRV. Time mineiro pode até empatar no jogo de volta Crédito: Jogada 10

O Atlético abriu a semifinal da Copa do Brasil em vantagem. Nesta quarta-feira, o Galo venceu o Vasco de virada por 2 a 1, na Arena MRV, pelo primeiro jogo da fase da competição. Coutinho abriu o placar, mas Arana e Paulinho viraram o placar ainda no primeiro tempo. O atacante do time mineiro, aliás, marcou contra o seu ex-clube pela primeira vez. O duelo, afinal, foi de muita disputa, mas a equipe da casa foi melhor, especialmente na etapa final. Com o resultado, o Atlético pode até empatar que vai à decisão na Copa do Brasil. Uma vitória do Vasco por dois gols de diferença garante a vaga para os cariocas. Caso o Cruz-Maltino vença por um gol de diferença. a decisão vai para os pênaltis. O vencedor vai pegar Flamengo ou Corinthians na final. Coutinho e virada com Lei do Ex… O primeiro tempo do jogo foi de muita intensidade. A primeira chance foi do Atlético, aos dez, com Hulk levando perigo em arremate da entrada da área, saindo à esquerda de Léo Jardim. A resposta vascaína foi certeira e em grande estilo. Após contra-ataque, Coutinho recebeu de Rodríguez na entrada da área, deixou Rubens no chão e abriu o placar. Depois disso, o Cruz-Maltino teve queda de rendimento e cedeu espaços ao Galo. Até que aos 37, não teve o que fazer. Arana aproveitou bola viva dentro da área e finalizou de primeira para deixar o placar igual. Seis minutos depois, a virada desleal para o vascaíno. Arana recebeu na esquerda e cruzou na medida para Paulinho, que marcou pela primeira vez contra o time que o revelou.