Seleção brasileira: Arana é cortado, e Dorival convoca Alex Telles

Lateral-esquerdo do Atlético-MG sofreu lesão muscular diante do Vasco, pela Copa do Brasil, e será substituído por defensor do Botafogo na próxima Data Fifa

O Atlético-MG confirmou, nesta sexta-feira, 4, que o lateral-esquerdo Guilherme Arana sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. Com isso, o técnico Dorival Júnior convocou Alex Telles, do Botafogo, para seu lugar na seleção brasileira.

Devido à lesão, Arana foi substituído aos 10 minutos do segundo tempo da partida do Atlético-MG contra o Vasco, pela ida da semifinal da Copa do Brasil, na última quarta-feira, 2, ao sentir dores na região afetada. Ele havia sido convocado para as partidas contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, nos dias 10 e 15 de outubro, respectivamente.