Ceará e Fortaleza tem reapresentação marcada para quarta-feira, 8

O período maior de descanso foi concedido aos atletas das duas equipes em razão da paralisação dos campeonatos nacionais, ocasionados pela Data Fifa de outubro

O descanso maior também surge em um bom momento para as duas equipes. Do lado alvinegro, a pausa aconteceu logo após o Vovô derrotar o Santos por 3 a 0 , na Arena Castelão. Este placar — que não era conquistado pelo Ceará há 14 anos na Série A — recolocou o escrete de Porangabuçu na 10ª posição da tabela, almejando competições internacionais.

Após dois dias de folga, Ceará e Fortaleza retomam os treinamentos nesta quarta-feira, 8. O período maior de descanso foi concedido aos atletas das duas equipes em razão da paralisação dos campeonatos nacionais, ocasionados pela Data Fifa de outubro, que só se encerrará na próxima terça-feira, 14.

Já o Tricolor do Pici também terá pontos positivos com esse período. Após derrotar o Juventude por 2 a 1, em Caxias do Sul (RS), o Leão conquistou sua primeira vitória de virada neste Brasileirão e, de quebra, contou com a derrota do Santos para diminuir sua distância para o 16º colocado.

Além disso, o período maior de treinamentos será bastante benéfico para Martín Palermo. O treinador argentino, que chegou ao Pici no último dia 3 de setembro, ainda não teve um período tão grande como este para treinamentos. Mesmo assim, desde sua chegada, o Tricolor já conquistou três vitórias nos cinco jogos que disputou.

Agora, devido à pausa para os jogos das seleções, ambos os cearenses só voltam a campo na próxima semana. No dia 15, o Ceará enfrentará o Sport, às 20 horas, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), em duelo da 28ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia, às 21h30min, o Fortaleza receberá o Vasco, no Castelão.