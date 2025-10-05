Ceará vence o Santos e retorna ao G10 do Campeonato Brasileiro

Ceará vence o Santos e retorna ao G10 do Campeonato BrasileiroO Alvinegro Cearense abriu o placar logo nos primeiros minutos de jogo e dominou o adversário por meio de um forte sistema defensivo
O Ceará venceu o Santos por 3 a 0 e alcançou a 10ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Com gols de Lucas Mugni, Pedro Henrique e Fernando Sobral, o Vovô bateu a equipe paulista na Arena Castelão, na noite deste domingo, 5, chegando aos 34 pontos.
O Alvinegro Cearense abriu o placar logo nos primeiros minutos de jogo e dominou o adversário por meio de um forte sistema defensivo. A equipe de Léo Condé forçou os comandados de Juan Pablo Vojvoda a utilizarem os cruzamentos de forma exaustiva desde o início da partida.
Ceará 3 x 0 Santos: O jogo
Os primeiros minutos de partida definiriam bem o que seria o duelo durante os 45 minutos iniciais. O Santos perdeu a bola na faixa central do campo e o Ceará, com bastante velocidade, encaixou o primeiro contra-ataque no jogo. Logo aos dois minutos, o Vovô carimbou o travessão de Gabriel Brazão e deixou o cartão de visitas para o goleiro.
Tendo suas linhas de passe completamente bloqueadas pelos donos da casa, os visitantes só tiveram seu primeiro chute na altura dos nove minutos de jogo, em uma bola completamente despretensiosa de Guilherme.
Cerca de um minuto depois, Brazão errou saída de bola, o Ceará recuperou no último terço do campo e Matheus Bahia cruzou a pelota buscando Pedro Raul. O alto camisa 9 alvinegro não conseguiu cabecear, mas seu desvio foi crucial para o gol, uma vez que dessa sobra, Mugni encheu o pé, contou com a falha do goleiro santista e no rebote, abriu o placar.
A partir desse momento, o Santos conseguiu povoar mais o campo de ataque, mas isso não foi prejudicial ao Vovô. O time cearense costumeiramente baixa as suas linhas quando faz 1 a 0 e passa a atacar com lançamentos longos do seu camisa 10 para os seus jogadores de lado de campo.
Congestionando o corredor central, a equipe de Porangabuçu forçou o seu rival a jogar de forma quase exclusiva pelas laterais do campo. Rollheiser pouco teve volume frente a uma boa marcação de Dieguinho e seu melhor lance no primeiro tempo foi uma cobrança de falta aos 18 minutos.
O Santos até conseguia gerar algum perigo via bolas aereas, mas um Willian Machado bem posicionado conseguia cortar todas as tentativas.
O Ceará, por sua vez, conseguiu levar perigo novamente por volta dos 34 minutos, quando Matheus Bahia chutou bonito e novamente, o travessão impediu um golaço. Além do gol, Lucas Mugni fez um primeiro tempo primoroso, marcando e brigando por todas as bolas como se fosse um volante camisa 5.
Na segunda etapa, o Alvinegro Praiano abraçou a ainda mais a ideia de jogar pelas laterais, tirando o volante Rincón e colocando o ponta-direita Barreal. A mudança deu um volume maior ao time de Vojvoda, que pressionou os donos da casa nos primeiros cinco minutos de jogo.
Após esse abafa inicial, o Vovô retornou a partida, usando novamente as transições e chegou a ameaçar em um bom cruzamento de Matheus Bahia, onde Pedro Raul acabou errando o tempo da bola e deixou ela passar.
Com intuito de oxigenar a equipe e em conjunto, ganhar qualidade técnica, Condé promoveu as entradas de Vina e Pedro Henrique por volta dos 17 minutos da etapa complementar. As mudanças logo surtiram efeito. Aos 20 minutos, o Ceará cobrou lateral rápido, Galeano foi acionado, correu até a linha de fundo e cruzou para area, onde Pedro Henrique, sem marcação, empurrou para o fundo das redes e aumentou o placar.
Dono da vantagem no jogo, o treinador do Vovô adotou a cautela para a parte final do jogo e optou pelos marcadores Richardson, que completou 300 jogos com a camisa alvinegra, e Fernando Sobral para ter mais consistência na defesa.
Na reta final de partida, ambas as equipes chegaram a assustar. Em contra-ataque, Pedro Henrique saiu cara a cara com Brazão e carimbou a trave. O Santos aproveitou o Ceará desorganizado para tentar diminuir o placar, mas esbarrou em Bruno Ferreira.
Os minutos que sucederam os dois lances citados não diferiram do retrato total da partida. O time paulista se lançou ao ataque de forma desorganizada e com dificuldade de ter uma jogada bem trabalhada, enquanto os cearenses contaram com uma atuação de almanaque dos zagueiros Marcos Victor e Willian Machado para garantir os três pontos.
Mesmo cauteloso, o Ceará conseguiu ampliar o placar. Aos 48 minutos, em um belo chute de fora da área, Fernando Sobral marcou o terceiro e derradeiro gol do Vovô na partida.
Ficha Técnica:
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Fernando Sobral), Lourenço (Richardson) e Mugni (Vina); Galeano (Aylon), Fernandinho (Pedro Henrique) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé
Santos
4-4-2: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Alexis Duarte (Caballero), Adonis Frías e Escobar (Souza); João Schmidt, Tomás Rincón (Barreal), Zé Rafael e Rollheiser (Thaciano); Guilherme (Tiquinho Soares) e Lautaro Díaz. Técnico:Juan Pablo Vojvoda
Ceará 2x0 Santos
27ª rodada do Grupo da Série A de 2025
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Gols: Lucas Mugni aos 10 do 1T, Pedro Henrique aos 20 do 2T e Fernando Sobral aos 48 do 2T(Ceará)
Cartões Amarelos: Lourenço (Ceará); Rollheieser e Igor Vínicius (Santos)
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Marira Mastella Moreira (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
Quarto árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)
VAR: Rafael Tracci (SC)
Público e renda: 25.636 mil pagantes, com renda bruta de R$ 425.775 mil.
