Floresta perde para o Londrina e adia sonho de classificação para a Série B

Floresta perde para o Londrina e adia sonho de classificação para a Série BVerdão da Vila Manuel Sátiro agora precisará decidir o acesso na última rodada da fase de grupos da Série C
O Floresta adiou o sonho da classificação antecipada para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Na noite deste domingo, 5, o time cearense foi derrotado por 1 a 0 pelo Londrina, em Horizonte, e agora levará todas as emoções para a última rodada da Série C, no próximo sábado, 11. O gol da vitória do time visitante foi marcado por Cristiano, que abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo, ao cabecear com precisão um cruzamento de Vitinho.
Com a derrota, o Floresta agora aguarda o resultado da partida entre Caxias e São Bernardo, que ocorre às 19h deste domingo, para então se preparar para o próximo confronto, contra o Caxias, no Rio Grande do Sul.
O jogo
A partida começou movimentada, com boas oportunidades para ambos os lados. O Floresta teve chances claras, mas o Londrina também criou perigo. Aos 25 minutos, Cristiano quase marcou após um cabeceio que explodiu no travessão, em uma jogada bem trabalhada pela direita.
Quando tudo indicava que o primeiro tempo terminaria sem gols, o Londrina surpreendeu aos 44 minutos. Após um cruzamento preciso de Vitinho, Cristiano (novamente ele) apareceu livre na segunda trave e, com um cabeceio firme, estufou as redes de William, abrindo o placar para os visitantes.
Já o segundo tempo foi um verdadeiro bombardeio do Floresta em busca do empate. Aos 15 minutos, Jeam quase marcou ao acertar o travessão em uma cabeçada perigosa. O Verdão da Vila seguiu pressionando.
Com maior volume de jogo, o Floresta parecia estar cada vez mais perto de igualar o placar, mas a defesa do Londrina, bem posicionada, conseguiu resistir à pressão. Por sua vez, o time paranaense também não se contentou com o gol e, em alguns momentos, levou perigo ao gol de William, mas não conseguiu ampliar a vantagem.
Próximos passos e busca pela classificação
Com a derrota, o Floresta adia a classificação antecipada e terá que buscar a vaga na última rodada. No Grupo B da Série C, o Londrina tem nove pontos e agora vai torcer para o São Bernardo perder ou empatar com o Caxias, no outro jogo da rodada, para confirmar sua classificação.
Já o Floresta estacionou com os seis pontos e agora aguarda o resultado de Caxias contra o São Bernardo para saber seus próximos passos.
O Floresta volta a campo no próximo sábado, 11, em confronto decisivo contra o Caxias, que também ainda sonha com o acesso. A partida acontece no Centenário, em Caxias do Sul, a partir das 17 horas.