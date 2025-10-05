Floresta perde para o Londrina e adia sonho de classificação para a Série B

O Floresta perdeu por 1 a 0 para o Londrina neste domingo, 5 de outubro, pela Série C do Campeonato Brasileiro / Crédito: Kely Pereira / Floresta EC

O Floresta adiou o sonho da classificação antecipada para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Na noite deste domingo, 5, o time cearense foi derrotado por 1 a 0 pelo Londrina, em Horizonte, e agora levará todas as emoções para a última rodada da Série C, no próximo sábado, 11. O gol da vitória do time visitante foi marcado por Cristiano, que abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo, ao cabecear com precisão um cruzamento de Vitinho. Com a derrota, o Floresta agora aguarda o resultado da partida entre Caxias e São Bernardo, que ocorre às 19h deste domingo, para então se preparar para o próximo confronto, contra o Caxias, no Rio Grande do Sul.

O jogo A partida começou movimentada, com boas oportunidades para ambos os lados. O Floresta teve chances claras, mas o Londrina também criou perigo. Aos 25 minutos, Cristiano quase marcou após um cabeceio que explodiu no travessão, em uma jogada bem trabalhada pela direita. Quando tudo indicava que o primeiro tempo terminaria sem gols, o Londrina surpreendeu aos 44 minutos. Após um cruzamento preciso de Vitinho, Cristiano (novamente ele) apareceu livre na segunda trave e, com um cabeceio firme, estufou as redes de William, abrindo o placar para os visitantes. Já o segundo tempo foi um verdadeiro bombardeio do Floresta em busca do empate. Aos 15 minutos, Jeam quase marcou ao acertar o travessão em uma cabeçada perigosa. O Verdão da Vila seguiu pressionando. Com maior volume de jogo, o Floresta parecia estar cada vez mais perto de igualar o placar, mas a defesa do Londrina, bem posicionada, conseguiu resistir à pressão. Por sua vez, o time paranaense também não se contentou com o gol e, em alguns momentos, levou perigo ao gol de William, mas não conseguiu ampliar a vantagem.