Fortaleza conquista sua primeira virada no Brasileirão 2025 ao derrotar o Juventude

Fortaleza conquista sua primeira virada no Brasileirão 2025 ao derrotar o JuventudeCom grande atuação no segundo tempo, Leão do Pici supera desvantagem e garante vitória importante em Caxias do Sul
O Fortaleza protagonizou sua primeira virada no Campeonato Brasileiro 2025 ao derrotar o Juventude por 2 a 1, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Após sair atrás no placar, o time tricolor mostrou força e determinação na etapa final, conseguindo empatar com Mancuso e virar com Bareiro, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Leão.
Com essa vitória, o Fortaleza chega a seis triunfos na tabela. Antes deste confronto, o Leão já havia registrado importantes resultados, incluindo vitórias sobre Sport (1 a 0), Vitória (2 a 0), Red Bull Bragantino (3 a 1), Juventude (5 a 0) e Fluminense (2 a 0).
Vitórias do Fortaleza no Brasileirão 2025 até o momento:
- 5 de outubro: Juventude 1-2 Fortaleza (Rodada 27)
- 27 de setembro: Sport 1-0 Fortaleza (Rodada 25)
- 13 de setembro: Vitória 2-0 Fortaleza (Rodada 23)
- 26 de julho: Red Bull Bragantino 3-1 Fortaleza (Rodada 17)
- 10 de maio: Juventude 0-5 Fortaleza (Rodada 8)
- 29 de março: Fluminense 0-2 Fortaleza (Rodada 1)
O jogo contra o Juventude começou de forma complicada para o Fortaleza, que sofreu o gol de Bilu logo no início. No entanto, a equipe se reorganizou no intervalo e voltou ao campo com outra postura, pressionando o adversário. Mancuso empatou aos 26 minutos, e Bareiro, finalmente, balançou as redes aos 39, garantindo o triunfo e quebrando um jejum de 140 dias sem marcar.