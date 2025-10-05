Fortaleza conquista sua primeira virada no Brasileirão 2025 ao derrotar o Juventude

Com grande atuação no segundo tempo, Leão do Pici supera desvantagem e garante vitória importante em Caxias do Sul

O Fortaleza protagonizou sua primeira virada no Campeonato Brasileiro 2025 ao derrotar o Juventude por 2 a 1, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Após sair atrás no placar, o time tricolor mostrou força e determinação na etapa final, conseguindo empatar com Mancuso e virar com Bareiro, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Leão.

Com essa vitória, o Fortaleza chega a seis triunfos na tabela. Antes deste confronto, o Leão já havia registrado importantes resultados, incluindo vitórias sobre Sport (1 a 0), Vitória (2 a 0), Red Bull Bragantino (3 a 1), Juventude (5 a 0) e Fluminense (2 a 0).