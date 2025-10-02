Fernando Henrique, ex-Ceará, é contratado por equipe cearense para disputa da Fares Lopes

Fundado em maio deste ano, a equipe sobralense fez sua estreia em competições oficiais ao disputar a Série C do Estadual dessa temporada

O goleiro Fernando Henrique, de 41 anos, ex-Fluminense e Ceará, foi confirmado como novo reforço do Vila Real para a disputa da Taça Fares Lopes. O arqueiro chega ao clube sobralense por empréstimo, vindo do Rio Branco-ES, e atuará exclusivamente no torneio estadual. A informação foi confirmada pelo Esportes O POVO.

Fundado em maio deste ano, a equipe sobralense fez sua estreia em competições oficiais ao disputar a Série C do Estadual dessa temporada. Porém, com planos ambiciosos, o Vila Real procurou no arqueiro, formado em Xerém, um reforço para a busca de uma vaga inédita na Copa do Brasil de 2026.