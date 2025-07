Floresta enfrenta o Náutico nos Aflitos em duelo que vale vaga no G-8 da Série C

O Floresta enfrenta o Náutico buscando uma vaga no G-8 da Série C. A equipe cearense viaja até Recife (PE) e enfrenta o Timbu, atual sexto colocado, no estádio dos Aflitos, neste sábado, 5, às 17 horas.

Para superar um rival tão tradicional, o Floresta aposta na boa sequência que vem fazendo. O Verdão vem de uma vitória por 2 a 1 contra o Brusque-SC, primeiro time da zona de classificação para a próxima fase da Série C, e tem apenas uma derrota nos últimos oito jogos.

No duelo contra os catarinenses, a qualidade da equipe cearense no jogo aéreo e a leitura de partida do comandante Leston Júnior foram cruciais para que o Lobo da Vila vencesse de virada.

Mesmo em caso de vitória, o jogo contra o Náutico marca o início de uma sequência complicada para o Floresta. Após o duelo contra o Timbu, o Lobo enfrenta o Ypiranga-RS e a tradicional Ponte Preta-SP, segundo e terceiro colocados, respectivamente. Mesmo com um bom retrospecto no torneio, o time da Vila Manoel Sátiro ainda não venceu nenhuma equipe que estava na zona de classificação para a sequência do torneio.