Floresta tem descuido com nova regra e perde para o Caxias na estreia da Série C

O próximo compromisso da equipe será no domingo, 20, diante do Londrina, no Estádio Presidente Vargas, pela 2ª rodada da Série C 2025

O Floresta foi a segunda equipe cearense a ter sido derrotado nesse fim de semana em Caxias do Sul (RS). Semelhante ao Ceará neste sábado, 12, o Verdão viajou até o outro extremo do país para encarar uma equipe gaúcha.

O fato curioso do confronto foi a origem do gol Grená. Com a mudança recente nas regras do futebol, caso o goleiro segure a bola nas mãos por mais de oito segundos, é dado um escanteio para a equipe adversária. Essa foi a origem do gol gaúcho.

Com o resultado negativo, o Floresta estreou com derrota na Competição nacional. O próximo compromisso da equipe será no domingo, 20, diante do Londrina, pela 2ª rodada da Série C 2025.

Caxias 1x0 Floresta: o jogo

O Floresta só foi ter sua primeira jogada mais perigosa aos 22 minutos. Após cobrança de falta do lado esquerdo do ataque do Verdão, Furlan mandou a bola próxima à marca do pênalti e exigiu boa saída do gol do goleiro Thiago Coelho, do Caxias.

A chance mais clara da primeira etapa aconteceu aos 44 minutos. Após lançamento longo, Tomas Bastos recebe a bola dentro da grande área, após dominar sozinho, o atacante do Caxias tentou achar alguém no meio da pequena área, mas o passe foi desviado pelo goleiro do Verdão. No rebote, a defesa cearense tira a bola da área e afasta o perigo.