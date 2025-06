Quarteto cearense tem 4 rodadas para tentar classificação ao mata-mata da Série D

Os grupos são compostos por oito times, com as equipes se enfrentando duas vezes. No B, as chances do Iguatu são mais palpáveis, já que o Azulão está na quinta posição e possui 11 pontos — apenas um a menos que o quarto colocado Maranhão. Por sua vez, o Maracanã ocupa a lanterna, com nove pontos.

Na outra chave com cearenses, o Grupo C tem o Ferroviário como quarto colocado, somando 13 pontos, à frente do Santa Cruz-RN nos critérios de desempate. O Horizonte anda sem a mesma sorte, na última colocação, com oito pontos e sete gols de saldo negativo, sendo o terceiro time com mais derrotas (6) entre todos as 64 equipes do torneio nacional.

As rodadas finais



Com o Maracanã — ainda com chances matemáticas — precisando retomar o bom futebol e o Horizonte com dificuldades para sair do fundo da tabela, a esperança de classificação gira mais em torno de Ferroviário e Iguatu. O primeiro voltou a vencer após sete jogos, desta vez ante o Parnahyba-PI. O segundo venceu apenas dois dos últimos 16 confrontos que participou.

O Tubarão da Barra seguia uma sina bem desenhada. Em casa, jogava bem e conseguia vencer. Fora de casa, voltou sem pontuar em todas as rodadas que envolveram viagens. Em casa, tinha quatro vitórias em quatro jogos, para compensar, mas empatou ante o Treze-PB, nesse domingo, 29, e deixou escapar os 100% de aproveitamento. Agora, enfrenta o Sousa-PB, novamente em casa, no próximo sábado, 5.