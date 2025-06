Floresta é derrotado pelo CSA e perde chance de entrar no G8 da Série C

O Verdão foi derrotado por 2 a 0 em uma partida ruim e perdeu a chance de entrar na zona de classificação para a próxima fase da Série C

O Floresta para o CSA por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, 16, no estádio Rei Pelé, em Macéio (AL). O Verdão da Vila perdeu a oportunidade de entrar no G8 da Série D do Campeonato Cearense, mas se mantém próximo da zona de classificação da próxima fase.

A equipe comandada por Leston Junior adotou uma postura mais defensiva nos primeiros 10 minutos, fechando bem as suas linhas e dificultando a troca de passes do adversário. Os donos da casa, por sua vez, se viam presos as pontas e seu amplo volume de jogo terminava sempre em cruzamentos.