Floresta é derrotado pelo Londrina por 2 a 0 no Domingão e segue sem vencer na Série C

O Londrina abriu o placar logo no início da etapa final. Aos dois minutos, João Vitor protagonizou bela jogada individual, driblando três adversários antes de acionar Edson Cariús na grande área. O atacante finalizou na trave, mas no rebote, Iago Teles completou para o fundo das redes e colocou o time visitante em vantagem.

O Floresta voltou a campo neste domingo, 20 de abril, e acabou superado por 2 a 0 pelo Londrina, em partida válida pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo foi disputado no Estádio Domingão, em Horizonte, e marcou o segundo revés consecutivo da equipe cearense, que estreou com derrota por 1 a 0 para o Caxias, fora de casa na semana passada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Já nos acréscimos, aos 48 minutos, Caio Rafael aproveitou erro da zaga do Floresta, avançou com liberdade e finalizou com precisão para decretar o segundo gol da equipe paranaense, que segue com 100% de aproveitamento na competição. Na estreia, o LEC havia vencido o Ypiranga-RS por 3 a 1, no estádio VGD, em Londrina.

O primeiro tempo foi equilibrado, com chances para os dois lados. O Londrina quase marcou aos 10 minutos, quando Henrique acertou a trave. O Floresta respondeu com perigo aos 17, em cabeceio de Jean e chute de Gustavo Xuxa, exigindo boas defesas do goleiro Luiz Daniel.

Aos 43, Xuxa voltou a assustar em cobrança de falta no ângulo, defendida com firmeza. No último lance, o Londrina chegou a balançar as redes com Caio, mas o gol foi anulado por impedimento.

Com mais um resultado negativo, o Floresta busca reverter a fase ruim e somar os primeiros pontos na competição para sair da parte de baixo da tabela. Para isso, a equipe na segunda-feira, 28 de abril, contra o Anápolis, em Goiás.