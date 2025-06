Floresta vence o Brusque de virada e fica próximo ao G8 da Série C

Capitães de Floresta e Brusque antes do inicio da partida / Crédito: Kely Pereira / Floresta

O Floresta venceu o Brusque de virada por 2 a 1 e se mantém na briga pelo G8 da Série C. Leston Júnior, treinador da equipe cearense, fez alterações cruciais após o time sofrer o primeiro gol e foi coroado com a vitória. O duelo ocorreu na tarde desta segunda-feira, 30, no estádio Domingão, em Horizonte, região metropolitana de Fortaleza. A primeira etapa foi marcada por um amplo domínio da equipe catarinense, que foi mais propositiva desde o início da partida. Logo aos três minutos, os visitantes roubaram uma bola no meio de campo e um chute de DG ficou nas mãos de Dalton.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Quadricolor seguiu em cima e tendo em vista a linha de cinco do Alviverde, concentrou seu jogo na individualidade de seus pontas. O Floresta só conseguiu seu primeiro ataque aos 21 minutos, em um dos raros momentos onde o Lobo da Vila encaixou uma transição. Aos 25, Guilherme Pira arrancou pelas pontas, tocou para Robinho que cruzou para DG. O camisa 27 não perdoou e abriu o placar para o Brusque aos 27 minutos. Depois do gol, houve a parada técnica para hidratação e o técnico o Floresta, Leston Junior, fez algumas correções no time. A mudança de postura foi sentida no primeiro lance pós-paralisação. Em jogada de velocidade, o goleiro Nogueira saiu mal e Matheus Ludke teve a chance de chutar sem goleiro, mas, o lateral-direito optou por tocar a bola e acabou desperdiçando uma grande chance. O Verdão foi dono das ações após a primeira grande chance, mas a falta de capricho foi inimiga dos donos da casa e o primeiro tempo se encerrou 0 a 0.

No segundo tempo, o Floresta seguiu pressionando. Aos 10 minutos, Furlam cobrou escanteio e dentro da área o capitão Icaro cabeceou para o fundo da rede, deixando tudo igual no placar. O empate fez com que o Brusque ficasse mais atento no jogo, deixando a partida mais igual e aberta. Com o desenrolar do confronto, a equipe catarinense foi demonstrando cansaço e focando mais em ações defensivas. O quadricolor concentrou seus jogadores na faixa central do campo, induzindo a equipe cearense a cruzamentos e chutes de fora da área, que davam sustos no goleiro Nogueira. Apesar da forte pressão, o gol da virada saiu novamente em um escanteio. Furlam levantou na área novamente, a bola foi desviada por Rubens no primeiro poste e encontrou Vitão, livre de marcação, no segundo, que testou para o fundo das redes aos 28 minutos da segunda etapa.