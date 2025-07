Ceará e Fortaleza lamentam morte de Diogo Jota; confira mensagens

Ceará e Fortaleza lamentaram a morte do atacante Diogo Jota e seu irmão André Silva na manhã desta quinta-feira, 3. Por meio de publicação nas redes sociais e nota oficial, Leão e Vovô prestaram condolências à família e aos amigos dos atletas.

“Hoje, o futebol amanheceu mais triste. Recebemos com imensa dor a notícia do falecimento de Diogo Jota e seu irmão, André Silva. Que Deus conforte todos os corações abalados por essa tragédia. Nossos sentimentos à família, aos amigos e a todos que os amavam. Estendemos nossa solidariedade à Nação Portuguesa e ao Liverpool neste momento de profunda dor”, escreveu o Leão do Pici em sua conta oficial do Instagram.