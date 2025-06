CBF divulga tabela detalhada das quartas de final da Copa do Nordeste

Ceará, Ferroviário e Fortaleza, representantes cearenses na Copa do Nordeste, entrarão em campo no mesmo dia — quarta-feira, 9 de julho — pelas quartas de final do torneio, mas em horários diferentes, de acordo com tabela divulgada nesta sexta-feira, 13, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Todos jogarão fora de casa.

O Ferrão será o primeiro a entrar em campo. Às 19 horas, o Tubarão enfrenta o CSA-AL, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Já Vovô e Leão jogam mais tarde, às 21h30min.