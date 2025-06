Ceará tem redução de 36% no número de lesões no primeiro semestre de 2025

A meta do CESP é aumentar o processo de recuperação dos jogadores lesionados. Mm aporte de R$ 500 mil foi injetado no departamento para compra de equipamentos novos

Ao todo, foram registrados apenas 17 lesões no DM entre janeiro e junho. Em 2023, foram 25, enquanto em 2022 o número chegou na casa dos 33. Em 2024, já foi apresentada uma baixa, com 22. Todos esses correspondem apenas aos seis primeiros meses do ano.

O bom momento do Ceará na temporada de 2025 não se resume apenas dentro de campo, mas também, fora dele, em especial no departamento médico. O clube teve uma queda significativa de 36% no número de lesões dos seus jogadores no primeiro semestre do ano.

André Martins, coordenador do Centro de Saúde e Performance (CESP) do Vovô, destacou que apesar da melhora, o objetivo é seguir evoluindo. "O CESP do Ceará SC reforça, a cada semestre, seu compromisso com uma abordagem que vai além da prevenção e tratamento de lesões. O foco é maximizar a longevidade atlética e otimizar a performance, respeitando as individualidades de cada jogador".

"Os números falam por si: estamos em um ciclo de constante evolução, sustentado por ciência, inovação e paixão pelo que fazemos. Seguiremos trabalhando para que nossos atletas estejam sempre prontos para dar o seu melhor em campo — com saúde, segurança e excelência", ressaltou.

A meta do CESP é aumentar o processo de recuperação dos jogadores lesionados. Neste sentido, um aporte de R$ 500 mil foi injetado no departamento para compra de equipamentos novos. "A política de investimento no CESP priorizou tecnologia, capacitação profissional e consolidação de processos, resultando em maior disponibilidade física do elenco, redução da gravidade das ocorrências clínicas e otimização do rendimento coletivo.