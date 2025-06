Juiz dá gol contra de João Ricardo em derrota do Fortaleza para o Santos

O lance aconteceu nos acréscimos do segundo tempo, quando Rollheiser, meia do Peixe, arriscou chute de fora da área. Antes da bola entrar no gol, desviou na trave e bateu na mão do goleiro tricolor

O árbitro Paulo César Zanovelli, responsável por apitar o duelo entre Fortaleza e Santos na quinta-feira passada, na Arena Castelão, assinalou na súmula do jogo que João Ricardo fez um gol contra no lance que culminou na derrota do time cearense por 3 a 2.

Na jogada, já nos acréscimos do segundo tempo, o meia-atacante Rollheiser, do Santos, chutou de fora da área e marcou o terceiro gol do Peixe no confronto. A bola, antes de balançar as redes, tocou na trave e, em seguida, no braço do goleiro do Fortaleza.