Com pausa para o Mundial de Clubes, elenco do Fortaleza entra de férias

A reapresentação está marcada para o dia 25 de junho, à tarde, no Centro de Excelência Alcides Santos, para a continuidade da temporada, com foco nas disputas da Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro Série A e Conmebol Libertadores – torneio em que está nas oitavas de final.

Após a derrota para o Santos na quinta-feira passada, que marcou o quarto revés seguido na Série A, o elenco do Fortaleza entrou de férias devido à parada no calendário por causa da realização do Mundial de Clubes da FIFA. A comissão técnica, liderada por Vojvoda, e o seu staff também terão o período de descanso.

O próximo compromisso do Fortaleza é somente em julho, no dia 11, no Clássico-Rei contra o Ceará, na Arena Castelão, em duelo válido pela 13ª rodada do Brasileirão. Na elite nacional, o Tricolor vive uma péssima fase e está na zona de rebaixamento, na 18ª posição.

Período livre pode ser importante para reverter a crise

A fase atual do Leão do Pici não é simples, e o período sem jogos pode ser importante para Vojvoda e o plantel de jogadores se reorganizarem. Entre jogos pela Copa do Brasil, Libertadores e Série A, o time cearense acumula sete partidas sem vitória, período em que amargou cinco derrotas e dois empates.