Recuperados de lesão, Aylon e Matheus Bahia retornam aos treinos após a pausa

Durante os últimos compromissos do Ceará antes da pausa para o Super Mundial de Clubes, Aylon e Matheus Bahia concluíram o processo de recuperação e deixaram o departamento médico. O atacante do Vovô era desfalque devido a um edema na coxa direita, enquanto o lateral foi ausência por causa de lesão muscular também na coxa direita.

De volta ao plantel, Aylon e Matheus Bahia treinarão com o restante do elenco no retorno das atividades. Desde a última terça-feira, 10, a equipe alvinegra iniciou o período de férias em meio à pausa da Série A por causa do Mundial de Clubes. A retomada está marcada para próximo dia 23.