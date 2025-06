Ceará recusa proposta do Athletico Paranaense por Pedro Henrique

Contratado no início de 2025 junto ao Corinthians, o ponta é um dos destaques do setor ofensivo do Alvinegro de Porangabuçu

O Ceará rechaçou uma proposta do Athletico Paranaense pelo atacante Pedro Henrique, de 34 anos. Interessado no futebol do jogador, o Furacão enviou uma oferta ao Vovô, que prontamente recusou e enfatizou a importância da permanência do camisa 7 no elenco para o restante da temporada. A informação inicial foi dada pelo GE e confirmada pelo setorista Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.



Contratado no início de 2025 junto ao Corinthians, o ponta é um dos destaques do setor ofensivo do Alvinegro de Porangabuçu. Até o momento, ele disputou 20 partidas, sendo 18 como titular, e marcou cinco gols. Com o atleta no plantel, o clube cearense se sagrou bicampeão estadual e é 12º colocado no Brasileirão.