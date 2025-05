Ferroviário e Maracanã miram G-4 da Série D; Horizonte tenta segunda vitória

Técnico Tiago Zorro em treino do Ferroviário no Elzir Cabral / Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário

Três equipes cearenses entram em campo pela Série D neste domingo, 25. Os metropolitanos Horizonte e Maracanã, a partir das 16 horas, contra Central de Caruaru-PE e Sampaio Corrêa-MA, respectivamente, e o Ferroviário, às 17 horas, contra o América-RN. O Tubarão e o Bicolor serão mandantes. O Ferroviário volta a jogar em casa após duas partidas — e duas derrotas — consecutivas fora de seus domínios. Invicto em território cearense, o time coral aposta no Estádio Presidente Vargas para entrar no G-4 do Grupo A3.

Um dos principais empecilhos para a equipe coral no torneio nacional tem sido a defesa. Com oito gols sofridos em cinco partidas, o Ferrão tem a retaguarda mais vazada da chave, empatado com o lanterna Santa Cruz-RN. O ataque, por sua vez, tem uma média de um tento por partida, mas, não conseguiu balançar as redes nas derrotas contra Sousa-PB (4 a 0) e Treze-PB (1 a 0) e ainda não encontrou o substituto ideal para Allanzinho, que se transferiu para o Fortaleza após destaque no primeiro trimestre. Vice-líder do grupo e uma das equipes mais tradicionais do certame, o América-RN vem de vitória por 3 a 0 contra o Santa Cruz-RN e foi derrotado apenas uma vez, quando perdeu para o Santa Cruz pernambucano.