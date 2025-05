Ferroviário é derrotado pelo Treze e segue sem pontuar fora de casa

O gol marcado por Karl decretou a terceira derrota do Ferrão fora de casa pela Série D do Campeonato Brasileiro

O Ferroviário foi derrotado pelo Treze-PB no placar de 1 a 0, na tarde deste domingo, 18, e saiu do G4 do grupo A3 da Série D. No estádio Amigão, Karl marcou o gol que deu a vitória para o Galo da Borborema e embalou a sequência de três jogos consecutivos somando três pontos.

Sem o lesionado Matheus Cavichioli e com o atacante Ciel no banco, o Tubarão da Barra seguiu na sina de não vencer fora da Capital Cearense. Durante a primeira etapa, a equipe coral tentou jogar com linhas mais altas e pressionar a saída de bola adversária, mas sem sucesso e sofrendo um gol, que posteriormente foi anulado.