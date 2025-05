Próximo rival do Ferroviário, técnico do América-RN fala sobre duelo na Série D

O Tubarão da Barra chega para o duelo na 5ª colocação do Grupo A3 da competição, fora da zona de classificação. O Ferrão, que até a terceira rodada estava nas primeiras posições, caiu na classificação após ser derrotado por Treze-PB e Souza-PB nos dois últimos passados. O Mecão, por sua vez, é o vice-líder da chave, com com dez pontos.

“A equipe do Ferroviário vem de dois resultados negativos, mas, em contrapartida, jogando no PV, conseguiu também dois resultados positivos, diante do Santa Cruz–RN e do próprio Horizonte. Então, a gente sabe que essa competição é um perde-ganha danado. […] Precisamos de muita concentração, determinação, muita organização, porque a equipe do Ferroviário vai querer se reabilitar, de todas as formas, contra nós”, ponderou Moacir.

“Eles também são uma equipe postulante à classificação, assim como várias outras, então acredito que vai ser um grande jogo, quem errar menos vai sair com o resultado, e, obviamente, eu espero que esse errar menos aí esteja do nosso lado. Voltar para Natal com um ponto na bagagem que seria super importante”, ressaltou o treinador.

Propostas cearenses

Ao longo de seus mais de 20 anos atuando como técnico, o mineiro já rodou o Brasil, mas nunca comando uma equipe cearense. Moacir Júnior revelou que até houve sondagem durante a última década, mas sem acerto.