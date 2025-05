Ferroviário é goleado por 4 a 0 pelo Sousa e cai para a quarta colocação na Série D

O Tubarão da Barra sofreu dois gols no primeiro tempo e mais dois no segundo / Crédito: Jefferson Emmanuel

A vida do Ferroviário não tem sido fácil quando joga longe de seus domínios na Série D do Campeonato Brasileiro. O tubarão voltou a decepcionar como visitante na tarde deste domingo, 11, dessa vez sendo dominado e goleado por 4 a 0, pelo Sousa, no Estádio Marizão, em confronto válido pela quinta rodada do Grupo A3. Com o tropeço na Paraíba, o Tubarão da Barra desperdiçou a oportunidade de alcançar a vice-liderança, caiu para a quarta e viu a sequência positiva, conquistada ao vencer Santa Cruz-RN e Horizonte, ser interrompida. Sem jogar no Ceará, o escrete coral ainda não somou nenhum ponto, perdendo para o Central de Caruaru na estreia e dessa vez para o Dino.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O jogo – Sousa x Ferroviário Logo na batida de centro inicial da partida, o Ferroviário se lançou à frente, tentando abrir o placar povoando o ataque. Contudo, a estratégia ofensiva teve efeito contrário. O Sousa não demorou a encontrar um erro do Tubarão e anotar o tento inicial. Aos dois minutos de jogo, a equipe paraibana puxou um contra-ataque veloz com Diego Ceará, que lançou para o bem posicionado Luís Henrique. O meia, com frieza, finalizou por cobertura na saída do goleiro – este em péssima posição – Matheus Cavichioli e marcou um belo gol. Foi o primeiro gol do camisa 10 desde seu retorno ao Dino, e também o primeiro tento do Sousa na atual edição da Série D. Após o gol, o Ferroviário teve a posse de bola e o jogo ficou animado para os dois lados, mas carente de chances claras.

Ainda antes do intervalo, os donos da casa ampliaram. Aos 33 minutos, em jogada direta desde o campo de defesa, Diego Ceará recebeu lançamento em profundidade, ganhou na força da marcação coral e tocou na saída de Cavichioli para fazer o segundo do clube paraibano. O atacante voltou a marcar após um jejum que durava desde as semifinais do Campeonato Paraibano.