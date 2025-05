Horizonte reage e vence a primeira na Série D; Maracanã perde a segunda consecutiva

Equipes entraram em campo na tarde deste domingo, 18, pela Série D do Campeonato Brasileiro 2025 / Crédito: montagem sobe fotos de Yorran Vieira/Horizonte FC e Thales Castro / Maracanã EC

O Horizonte venceu sua primeira partida na Série D de 2025 na tarde deste domingo, 18, no estádio Domingão. A equipe metropolitana bateu o Sousa por 2 a 1. No mesmo dia e horário, mas em um local mais distante, o Parnahyba também conquistava sua primeira vitória, vencedo o Maracanã por 3 a 2 no estádio Pedro Alelaf. O Galo do Tabuleiro sofreu um gol nos 19 minutos da primeira etapa, mas não se abalou e seguiu fazendo um jogo consistente. Cinco minutos depois, os donos da casa cruzaram uma bola na área e o zagueiro Uesles, do Sousa, se atrapalhou ao tentar afastar e fez contra.

No Piauí, o Maracanã seguiu oscilando e conheceu sua segunda derrota na competição. Em um jogo de cinco gols, o Bicolor desperdiçou a chance de assumir a vice-liderança do grupo A2. A primeira etapa foi um jogo aberto, mas que não saiu do 0 a 0. Já o segundo tempo começou enérgico. Com cinco minutos, o volante Wilker acertou um chute de fora da área e abriu o placar para a equipe cearense. 12 minutos depois, os visitantes cometeram pênalti. Bismarck, camisa 10 do Parnahyba, foi para a bola e converteu, empatando o jogo. Depois do gol de empate, os donos da casa foram superiores e conseguiram o gol da virada aos 30 minutos da segunda etapa, após bate rebate dentro da pequena área. Aos 34, o Parnahyba ampliou sua vantagem após boa jogada ensaiada.