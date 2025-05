Internacional perde três pênaltis, mas vence e avança na Copa do Brasil

O Colorado bateu o Maracanã por 3 a 0, no estádio Orlando Scarpelli, com gols de Alan Patrick, Wesley e Oscar Romero

O Maracanã lutou, mas não conseguiu fazer frente ao Internacional e foi eliminado da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira, 22. Jogando no estádio Orlando Scarpelli devido à venda do mando de campo, o Bicolor fez uma partida mais competitiva do que o jogo da ida, mas não foi suficiente para se classificar e acabou sendo derrotado por 3 a 0.

Nas poucas chances que teve, o Maracanã circulava a bola com passes rápidos, geralmente no lado esquerdo, e tentava achar os atacantes Bravo e Davi Torres, que puxavam os contra-ataques sempre em desvantagem numérica.

A estratégia do técnico Roger Machado era clara: Wesley e Gustavo Prado bem aberto nas pontas, para que se abrisse um corredor entre os zagueiros e os alas do Bicolor. O espaço aberto entre os defensores cearenses era preenchido por Bernabei e Aguirre, que iam até a linha de fundo e jogar a bola na área.

Com desvantagem no placar agregado, o Maracanã precisou ser mais ofensivo nessa partida. A entrada do meia Patuta indicava uma postura mais ofensiva dos cearenses, e nos primeiros minutos, a equipe de Júnior Cearense buscou chegar a grande área nos primeiros dois minutos de jogo.

Aos 30 minutos, o Internacional cobrou um escanteio, e na grande área, o volante Wilker desviou a bola com a mão. No VAR, Edna Alves marcou pênalti e Alan Patrick correu para a bola. O camisa 10 subestimou a fama de bom pegador de pênaltis de Rayr Miller, bateu de cavadinha e viu seu chute ser facilmente contido pelo camisa 23 do Maracanã.

Por volta dos 25 minutos, o zagueiro Vitor Gabriel, do Internacional, se chocou com um jogador adversário e não pode seguir na partida por dores no tornozelo. Em seu lugar, foi promovido a entrada de Juninho.

Mesmo com dois a zero, no agregado, em favor, a pressão sobre a equipe gaúcha aumentava, uma vez que por mais que tivesse construindo boas chances, não possuia efetividade na hora de finalizar. Aos 22 minutos, mais um pênalti para o Colorado.

No início da segunda etapa, o Internacional entrou pressionando e querendo garantir um gol para poder rotacionar o seu elenco. Aos três minutos, o experiente zagueiro Edimar cometeu falta e Alan Patrick foi para a bola. Ainda com cavadinha, mas com mais objetividade, o armador do Colorado encobriu a barreira e acertou o canto esquerdo de Rayr, 1 a 0.

Alan Patrick foi novamente para a marca da cal, dessa vez, tentando "tirar" do goleiro. O problema é que o meio-campista buscou tanto um local fora do alcance do goleiro do Maracanã, que acabou tirando a bola do rumo do gol e carimbou o travessão.

Após tanto pressionar, Wesley, mais uma vez em jogada individual, desmontou a defesa do time cearense, encobriu o goleiro e marcou o segundo gol da partida, seu primeiro na temporada. Exausto fisicamente e sem condições de arquitetar uma reação, o Maracanã focou em se defender e não sofrer mais gols.

Aos 40 minutos, Óscar Romero, que entrou no decorrer do jogo após o 2 a 0, recebeu a bola com liberdade, trouxe para a perna esquerda e marcou um bonito gol, de fora da área e garantiu um sonoro placar para o Internacional.