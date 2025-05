Pelo 2º ano consecutivo, Copa do Brasil não tem cearenses nas oitavas; veja classificados

O primeiro a se despedir da competição foi o Leão do Pici. Nos pênaltis, na última quarta-feira, 21, o Tricolor foi o único a ser eliminado atuando em casa . O fator mais agravante na queda se deu por conta do adversário ser o Retrô-PE, atualmente na 12ª posição da Série C.

Já Maracanã e Ceará foram batidos nessa quinta-feira, 22, ambos em confrontos fora de casa e por 3 a 0. O Alvinegro de Porangabuçu foi a São Paulo enfrentar o Palmeiras, atual líder do Brasileirão, no Allianz Parque. Estevão marcou em duas oportunidades e Flaco López fechou a conta.

No dia 30 de abril, o Palestra, com gol solitário do capitão Gustavo Gómez, tinha largado em vantagem no mata-mata ao vencer o Vovô na Arena Castelão.