De olho no G-8, Floresta visita Ituano para manter sequência invicta na Série C

Com oito pontos somados, o Lobo da Vila vive um momento estável no meio da tabela de classificação da Terceirona e está invicto há quatro rodadas (dois triunfos e dois empates). Diante do Galo de Itu, que tem dois pontos a mais que o Verdão, a equipe alencarina tenta pontuar fora de casa para encurtar a distância para o G-8.

O Floresta entra em campo neste domingo, 25, para disputar um confronto inédito pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Verdão vai ao interior paulista para enfrentar o Ituano-SP, às 16h30min, no Estádio Novelli Júnior. O jogo será transmitido pela DAZN e pelo canal do YouTube Nosso Futebol.

Em entrevista ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, o técnico Leston Júnior falou sobre o desafio do Lobo da Vila de manter a competitividade em uma competição nivelada como a Terceirona. O treinador do Floresta falou ainda sobre os planos do clube de reforçar o elenco para conseguir avançar à segunda fase da Série C.

“A competição está equilibrada e nós estamos em uma crescente boa, não só de pontuação, mas de performance. Tomara que a gente consiga somar pontos nos dois jogos antes da parada para o Mundial de Clubes, para que possamos dar um upgrade no elenco e ficar numa condição melhor”, pontuou o comandante.

Após encarar o Ituano, o Floresta voltara a campo no Domingão, em Horizonte, onde receberá o Itabaiana-SE. Em seguida, a equipe terá uma pausa de duas semanas em razão do início do Super Mundial de Clubes.