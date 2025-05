Floresta vence Botafogo-PB por 3 a 2 fora de casa pela Série C do Campeonato Brasileiro

Equipe cearense abre o placar no primeiro minuto e assegura vitória com gols de Jeam e Rubens no segundo tempo

O Floresta superou o Botafogo-PB por 3 a 2 neste sábado, 10, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O triunfo fora de casa foi construído com um gol relâmpago de Thiaguinho no primeiro minuto e consolidado na etapa final com gols de Jeam e Rubens.

Logo na primeira descida ao ataque, Ruan avançou pela direita e cruzou rasteiro para Thiaguinho, que, livre na pequena área, abriu o placar. O Botafogo-PB manteve maior posse de bola durante o primeiro tempo, mas sem efetividade, enquanto a defesa do Verdão segurava com segurança as investidas adversárias.