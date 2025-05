Leston Júnior analisa campanha do Floresta na Série C e mira contratações

Ao Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, treinador falou os desafios e objetivos do Verdão da Vila na Série C

Em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta terça-feira, 20, o técnico do Floresta, Leston Júnior, falou sobre a campanha do Lobo da Vila na Série C do Campeonato Brasileiro e projetou reforços para o elenco para o restante do campeonato.

Único representante cearense na Terceirona, o Verdão ocupa atualmente a 11ª posição na tabela, com oito pontos somados. Em sua terceira passagem pelo Verdão, Leston Júnior retornou ao clube da Vila Manoel Sátiro com o desafio de comandar a equipe na Série C.