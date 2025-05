Pai de Rayr comenta sobre previsão de defesas de pênalti em Maracanã x Inter: "Confio muito nele"

Em conversa com o Esportes O POVO, o pai do goleiro Rayr Miller falou sobre a boa fase do filho e sobre as atuações contra o Internacional

Nos duelos contra o Internacional , válidos pela terceira fase do torneio, Rayr se destacou novamente nas penalidades máximas, defendendo uma cobrança no primeiro jogo e duas na segunda partida. Em entrevista, o goleiro admitiu que teve uma "ajudinha" de seu pai para ter um desempenho tão positivo contra a equipe gaúcha.

O goleiro Rayr Miller foi o grande destaque do Maracanã durante a disputa da Copa do Brasil de 2025. O arqueiro ajudou a equipe a se classificar nos pênaltis na primeira e segunda fase do certame, contra Ferroviário e Ceilândia , respectivamente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Sobre o pênalti, por incrível que pareça, o meu pai me falou que ia ter um pênalti hoje, o Alan Patrick ia dar cavadinha, e eu ia defender o pênalti. Então, agradecer a Deus e agradecer ao meu pai. Eu não consigo acreditar ainda. Pai, te amo”, disse Rayr Miller.



O Esportes O POVO entrou em contato com Zaildo Moreira, pai do goleiro do Maracanã, e o mesmo explicou como "adivinhou" a cobrança do jogador do Internacional.

"Eu conheço meu filho, sei o jeito dele pegar pênaltis, ele já tinha pegado pênalti do Alan Patrick (no primeiro jogo). Eu fiquei imaginando que ele podia querer humilhar o Rayr dando uma cavadinha. Senti que ia dar certo e falei para o Rayr: 'Tô sentindo aqui no coração que vai ter um pênalti na partida e o Alan Patrick vai bater com cavadinha.", disse.