Floresta empata com Anápolis fora de casa e segue sem vencer na Série C de 2025

O Verdão da Vila Manoel Sátiro é o vice-lanterna da competição, com um ponto somado. Próximo adversário do time cearense será o Retrô-PE, no próximo domingo, 4 de maio, no PV

Em duelo que fechou a terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Floresta empatou sem gols com o Anápolis, no Estádio Jonas Duarte, na cidade de Anápolis, em Goiás. Com o resultado, o Verdão da Vila Manoel Sátiro conquistou seu primeiro ponto na Terceirona e deixou a lanterna da tabela de classificação.

Agora, o Lobo ocupa a 19ª colocação, com o mesmo número de pontos do Náutico (18º) e do Figueirense (17º), mas com pior saldo de gols. O começo do time na competição nacional, entretanto, não é positivo, já que amargou derrotas nas duas rodadas iniciais — contexto que deixa a equipe distante do G-8, zona que garante classificação à próxima fase.