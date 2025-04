Três cearenses e chance de Clássico-Rei: CBF faz sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil

O sorteio da terceira fase da Copa do Brasil acontecerá nesta quarta-feira, 9 / Crédito: Reprodução/ Staff Images/ CBF

O sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2025 ocorre nesta quarta-feira, 9, com início previsto para às 15 horas, na sede da CBF. Serão divididos os confrontos e os mandos de campo dos jogos de ida e volta. O Fortaleza se encontra no pote A, enquanto o Ceará está no pote B. Devido à divisão dos potes, existe a possibilidade de haver um Clássico Rei no torneio, como já ocorreu em 2021 e 2022. Em ambas as ocasiões, o Fortaleza saiu classificado. Em 2021, empatou o primeiro jogo por 1 a 1 e venceu o segundo por 3 a 0, enquanto em 2022 venceu o primeiro por 2 a 0 e perdeu a volta por 1 a 0.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Neste ano, o Ceará entrou na competição na primeira fase, vencendo o Sergipe por 2 a 0 e eliminado o Confiança, nos pênaltis, na fase posterior. Já o Fortaleza fará sua estreia na terceira fase, uma vez que os clubes que se classificam para a Copa Libertadores entram apenas nessa fase do torneio. A melhor campanha alvinegra no torneio foi em 1994, quando o Vovô foi vice campeão para o Grêmio, enquanto a melhor colocação do Fortaleza foi o terceiro lugar em 2021, quando disputou sua primeira semifinal do campeonato e foi eliminado pelo campeão, Atlético-MG. Na edição 2024, ambas as equipes foram eliminadas na terceira fase. O Fortaleza caiu para o Vasco, nos pênaltis, após empatar o primeiro jogo em 0 a 0 e o segundo em 3 a 3, enquanto o Ceará perdeu os dois jogos para o CRB, ambos pelo placar de 1 a 0. Além da dupla da Capital, o Maracanã é outro representante cearense no torneio. Após eliminar o conterrâneo Ferroviário na primeira fase e o Ceilândia-DF na segunda fase, a equipe de Maracanaú irá enfrentar uma equipe de divisão maior nesta fase do torneio. O Bicolor também está no pote B, tendo a possibilidade de jogar contra o Fortaleza.

A divisão dos potes é feita conforme o Ranking Nacional de Clubes, pertencente a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Desta forma, os clubes melhor ranqueados são postos no pote A, enquanto os com menor ranking são colocados no pote B. Divisão dos Potes: Pote A: