Ceará busca resultado, vence Confiança nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

O Ceará foi valente e avançou de fase na Copa do Brasil. O Alvinegro bateu o Confiança nos pênaltis, por 3 a 0, nesta quarta-feira, 12, na Arena Castelão. No tempo normal, o duelo foi 2 a 2, com Pedro Raul e Galeano anotando os gols do Vovô, e Ronald Camarão e Luiz Otávio deixando suas marcar pelo Dragão. Com esse resultado, o Vovô arrecada R$ 2,3 milhões no torneio nacional. Ao todo, o time chegou ao montante de R$ 5,7 milhões somente com a competição.

Agora, o foco da equipe volta a sábado, 15, quando às 16h30min, na Arena Castelão, enfrenta o rival Fortaleza, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense.

Ceará 2x2 Confiança - Como foi o jogo Em casa e com o apoio da torcida, o Alvinegro de Porangabuçu tomou a iniciativa do confronto e buscava incessantemente o gol. Aos sete minutos, Fernandinho avançou pela ponta, driblou a defesa azulina, mas, na hora da finalização, chutou para fora. Aos nove, veio a primeira chegada do Confiança, que resultou em gol. Neto roubou a bola no meio de campo e encontrou Ronald Camarão, que, ao entrar na área, finalizou com precisão, abrindo o placar. Mesmo em desvantagem, o Ceará era superior na partida e criava mais oportunidades. Aos 15 minutos, Fabiano Souza arriscou um chute de média distância, mas o goleiro Rafael fez a defesa com segurança.

Na jogada seguinte, a melhor chance do time cearense. Pedro Raul recebeu a bola e fez um passe preciso para Aylon. O camisa 11 driblou o zagueiro, ficou cara a cara com o arqueiro adversário, mas tentou um toque por cobertura e a bola saiu. Aos 20 minutos, Mugni cobrou escanteio, e um desvio por pouco não resultou no empate, mas Rafael, atento mais uma vez, evitou o gol. Nos 15 minutos finais do primeiro tempo, mais um susto para a torcida alvinegra no Castelão. Luiz Otávio cobrou falta de longa distância, a bola desviou no meio do caminho e enganou o goleiro Bruno Ferreira, ampliando o placar para 2 a 0 antes do intervalo.

O retorno dos vestiários trouxe um Ceará com Rômulo em campo, na vaga de Fernandinho, para aumentar o volume de jogo. E foi com o meia que o Vovô ficou perto do empate, logo de cara. Aos sete minutos, a bola foi cruzada na área, a defesa Proletária acabou se atrapalhando, a bola ficou a mercê do atleta alvinegro, que bateu em cima do adversário. Esta foi a tona do jogo. Novamente Rômulo, em finalização de dentro da área, buscou diminuir o prejuízo. Parou em Rafael Mariano, que tinha noite inspirada.

Em dois minutos, Pedro Raul teve dois lances importantes para deixar sua marca. Aos 17, o 9 do Vovô desivou bola vinda de cruzamento da esquerda, mas passou por cima da trave do goleiro sergipano. Nos 19, se repetiu o mesmo momento, com o mesmo final: sem sucesso. Com 22, Willian Machado foi derrubado na área, mas o árbitro nada marcou. A Copa do Brasil não possui a tecnologia do árbitro de vídeo. A reação alvinegra, contudo, começou. Aos 28 minutos, Pedro Raul aproveitou bola alçada na área de Matheus Bahia e diminuiu o prejuízo.