Maracanã vence Ceilândia nos pênaltis e avança à 3ª fase da Copa do Brasil

Maracanã enfrentou o Ceilândia pela segunda fase da Copa do Brasil / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

O Maracanã venceu o Ceilândia por 4 a 3 nos pênaltis após empatar por 0 a 0 no tempo normal e garantiu a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Além de ter passado de fase, a equipe embolsou R$ 2,3 milhões com a classificação. A partida ocorreu nesta quarta-feira, 12, no estádio Domingão, em Horizonte (Região Metropolitana de Fortaleza). A equipe bicolor começou a partida focando em se defender e partir em contra-ataques, mas, após a entrada do meia Patuta, o time dirigido por Júnior Cearense passou a ser mais ofensivo no jogo, conseguiu criar chances de gol e equilibrar a posse de bola.

Mesmo com a melhora no jogo, a equipe cearense foi incapaz de tirar o zero do placar e o time cearense precisou brilhar novamente nas cobranças de pênalti, novamente, com Rayr Miller sendo protagonista. Na primeira fase, o Bicolor havia eliminado o Ferroviário da mesma maneira.

Maracanã 0x0 Ceilândia: O jogo O jogo começou truncado, com ambas as equipes congestionando o meio-campo e trocando muitos passes em seu campo defensivo. Mesmo assim, o Ceilândia conseguiu levar perigo no início a partida; em jogada pela lateral, Paulinho cruzou e Rayr saiu para defender. Como é comum em jogos com equipes muito compactas, as grandes chances, ou pelo menos as tentativas de chegar ao campo de ataque, são feitas pelos lados do campo. O ponta Davi Torres foi a principal válvula de escapes durante o primeiro tempo, mas não conseguiu gerar finalizações. Além do jogo morno, a equipe de Júnior Cearense sofreu logo um baque. Aos 23 minutos, Luis Soares sofreu uma falta e não teve condições de retornar ao campo. O experiente atacante deu lugar ao igualmente veterano Patuta.

Com a entrada do meia, o Maracanã conseguiu encaixar mais contra-ataques e ter mais controle da posse. A partida mudou de panorama, saindo de um Ceilândia muito propositivo e um Maracanã totalmente focado em se defender, para um jogo equilibrado na posse e com a equipe cearense mais presente no campo de ataque. A chance mais clara dos donos da casa foi aos 43 minutos, quando Davi Torres recebeu a bola pela esquerda, conduziu para o meio e tocou para Michel Pires, que finalizou por cima do gol, assustando o goleiro adversário. Sem gols, as equipes foram ao intervalo. Os donos da casa começaram o segundo tempo com muita intensidade. Após boa jogada pelo lado direito, a bola sobrou para o volante Wilker finalizar por cima do gol de Sucuri e levar perigo com apenas dois minutos.

O Maracanã seguiu pressionando. Em falta, Testinha forçou o goleiro adversário a fazer boa defesa. No lance seguinte, outra falta, dessa vez na lateral do campo, cobrada por Davi Torres, que passeou pelas duas traves e não encontrou um toque de cabeça para ir ao fundo da rede. Em um dos raros ataques que o Ceilândia teve durante o jogo, também em cobrança de falta, Rayr Miller fez uma grande defesa, entregou a bola para Testinha encaixar o contra-ataque e conseguir um contra-ataque para a equipe metropolitana. Após os 20 minutos, a equipe do Distrito Federal passou a trazer perigo por meio dos contra-golpes e levou perigo de forma consistente. Kennedy e Pedro Bambu finalizaram em direção ao gol do Maracanã em lances seguidos, aos 25 e 27 minutos, respectivamente.

O bom segundo tempo do Bicolor não foi suficiente para evitar, novamente, as penalidades máximas. Na marca da cal, Jair, Jairo, Leandro Cerqueira e Matheus Taumaturgo acertaram as cobranças em favor do Maracanã; Michel Pires e Luan Lucas desperdiçaram. Pedro Bambu, Diogo Bolt e Rafael Sayão marcaram pelo Ceilândia; Felipe Clemente, Walter Bala e Julio César, este último que teve sua penalidade defendida por Rayr Miller, desperdiçaram. Agora, o Maracanã volta suas atenções para a disputa de terceiro lugar contra do Campeonato Cearense, contra o Ferroviário, neste sábado, 15, às 19 horas, no estádio Presidente Vargas. Ficha técnica: Maracanã