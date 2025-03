Dono da SAF do Ferroviário avalia trimestre, promete reforços e projeta Série D

O investidor português Pedro Roxo já atua à frente do departamento de futebol do clube, ligando diretamente para os jogadores que tem interesse / Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário AC

Ao Esportes O POVO, o investidor e futuro CEO da SAF do Ferroviário, Pedro Roxo, que aguarda apenas questões burocráticas para regularizar o cargo — mas já atua como tal desde a Fares Lopes —, analisou positivamente o início da temporada, comentou as circunstâncias que o clube teve que superar e prometeu contratações para a Série D, para a qual diz ter objetivos "ambiciosos".

Mais duas peças devem chegar para fechar a lista, posto que o Tubarão teve baixas importantes, como a de Allanzinho, que foi para o Fortaleza, Lucas Ramires para o Atlético-GO e a possível saída de Ciel para o Floresta. "Sabemos que a equipe necessita de alguns ajustes. Já foram contratados alguns jogadores, sempre em concordância com a atual diretoria, bem como algumas renovações de contratos que, no nosso ponto de vista, são essenciais, entre as quais a renovação do contrato da comissão técnica, que fez um excelente trabalho", destaca Roxo. "Em paralelo, trabalhamos na conclusão do processo SAF para permitir ter mais segurança e aportar verbas maiores, para dotar o clube de melhores jogadores e avançar com as obras no Elzir Cabral a curto prazo", explica o investidor coral.