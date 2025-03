Após classificação, Ferroviário anuncia renovação do técnico Tiago Zorro

Técnico Tiago Zorro no estádio Presidente Vargas / Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário AC

O treinador Tiago Zorro acertou a sua renovação com a equipe do Ferroviário para a sequência da temporada. O trabalho do português é considerado positivo pela diretoria e o clube afirma que o objetivo do clube é retornar à Série C. O anúncio foi feito nas redes sociais da equipe nesta quinta-feira, 27. A renovação veio após o Tubarão se classificar para o mata-mata da Copa do Nordeste, algo que parecia distante quando o clube amargava a lanterna do grupo A no início da sexta rodada. Além da classificação para a próxima fase do torneio, Zorro alcançou as semifinais do estadual, sendo eliminado pelo Fortaleza.

Em fevereiro deste ano, o investidor da SAF do Ferroviário, Pedro Roxo, concedeu entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN. Na ocasião, o empresário afirmou que não tinha a certeza da permanência do treinador, devido a questões pessoais do comandante português.

Um mês depois, a equipe acertou a renovação do técnico, que soma oito vitórias, cinco empates e sete derrotas em 20 jogos. "Veja o exemplo do Palmeiras e do Fortaleza: se encontrou um técnico bom, permaneça com ele e lhe dê condições para trabalhar e continuar seu trabalho pelo máximo de tempo possível", afirmou Roxo ao dar respaldo ao trabalho de Tiago Zorro.