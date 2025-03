Renovação entre Ciel e Ferroviário trava e atacante negocia com o Floresta

Ciel marcou 40 gols pelo Ferroviáiro / Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário AC

Com contrato até o último dia de março, a renovação do vínculo entre o atacante Ciel e o Ferroviário ainda não está garantida. Conforme apurou o Esportes O POVO, o atacante de 42 anos avalia positivamente a ida para o Floresta, visando a disputa da Série C e um salário mais alto do que o proposto pelo Tubarão da Barra, ainda que o desejo pessoal seja de continuar na Barra do Ceará. Conforme adiantado pela reportagem, a última renovação do camisa 99, em outubro de 2024, só aconteceu por uma força tarefa entre dirigentes, conselheiros e os primeiros investimentos da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) – não vinculados a época – para bancar o experiente atacante, que aumentou o prazo de espera naquele momento pelo desejo de permanecer no time.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Agora, com a separação entre a associação e a SAF, liderada pelo CEO Pedro Roxo, da empresa Makes, o salário do ofensivo passa a ser de responsabilidade integral da SAF, que propôs uma redução de salário para sua manutenção. Com a proposta do Lobo da Vila sobrepondo o que oferece o Tubarão, a cúpula coral fará uma nova reunião para debater o quanto pode investir, posto o desejo do atleta de permanecer.

Vestindo a camisa do escrete coral, Ciel já soma 40 gols em 87 jogos desde a sua chegada em 2023. No ano, já são cinco gols e uma assistência em 14 partidas. Caso vá ao Floresta, o Verdão será o sexto time cearense de Ciel, que atuou por Ferroviário, Icasa, Ceará, Caucaia e Guarany de Sobral. Ferroviário já reforça o ataque após saída de Allanzinho e entrave com Ciel Nos primeiros jogos da temporada, o Ferroviário estava com dificuldades na criação ofensiva, e foi melhorando com os encaixes corretos, o destaque de Allanzinho e a constância de Ciel. Contudo, o técnico Tiago Zorro ainda avalia que o poder de ataque do Ferroviário se dá por saber se defender e encontrar contra-ataques.