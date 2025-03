Ferroviário acerta cinco contratações para Série D e negocia com mais dois atletas

O bom desempenho de parte dos atletas do Ferroviário chamou a atenção de outros clubes e o Tubarão pode perder algumas peças-chave, como o atacante Allanzinho – que jogará pelo Fortaleza –, Lucas Ramires – que jogará no Atlético-GO – e Ciel, que negocia uma possível transferência para o Floresta. Pensando nisso, o clube da Barra do Ceará não quer ficar para trás e já realizou suas primeiras movimentações visando a Série D.

Além da renovação do técnico Tiago Zorro, o Esportes O POVO apurou que o time já acertou a contratação de dois volantes, dois atacantes e um zagueiro, que já estarão com o restante do plantel no primeiro dia de abril, data marcada para a reapresentação.