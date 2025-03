Secretário do Esporte evita polêmica sobre Castelão e diz que prioridade é qualidade do gramado

Na última semana, tanto Fortaleza quanto Ceará desaprovaram as disputas dos dois jogos de volta das semifinais do Campeonato Cearense no Estádio Presidente Vargas

Secretário de Esportes do Estado, Rogério Pinheiro concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO nesta segunda-feira, 10, após a coletiva sobre a implementação do reconhecimento facial na Arena Castelão. Na ocasião, o titular da pasta evitou falar acerca das reclamações dos clubes nas semifinais do Campeonato Cearense e afirmou que a portaria do Governo visa a qualidade do gramado do estádio.

"A parceria do Estado com os clubes de futebol é muito grande, a gente sempre conversa. O objetivo principal da portaria foi garantir a qualidade do gramado da Arena Castelão para os grandes campeonatos que vamos receber em 2025. Nós já temos Copa do Nordeste e Copa do Brasil, daqui a pouco começa a Série A do Campeonato Brasileiro e também Libertadores da América, que é a maior competição a nível sul-americano. Essa portaria só tem um objetivo, que é garantir a qualidade do gramado para esses grandes espetáculos", comentou.