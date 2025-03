Após mudança, Ceará aciona TJDF para disputar semifinal do Estadual no Castelão

FORTALEZA-CE, BRASIL, 08.02.2025: Clássico rei Fortaleza vs Ceará. Arena Castelão. foto: Fabio Lima/ OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

Depois de a Federação Cearense de Futebol (FCF) anunciar a mudança de local das semifinais do Campeonato Cearense, o Ceará se manifestou em nota oficial, na tarde desta quarta-feira, 5, comunicou que recebeu "com surpresa" a troca para o PV e garantiu adotar "medidas cabíveis" para atuar na Arena Castelão, no próximo domingo, 9, diante do Maracanã. O Esportes O POVO apurou que o clube de Porangabuçu acionou o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE), que decidirá se concederá ou não uma liminar para o Alvinegro jogar no Castelão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Inicialmente, o duelo estava marcado para o Gigante da Boa Vista, que também receberia, no dia anterior (sábado, 8), o Clássico das Cores entre Fortaleza e Ferroviário, pela outra semifinal do Estadual. A realização dos dois jogos, porém, é vetada pela portaria publicada pela Secretaria do Esporte do Governo do Estado, que determina intervalo de 66 horas entre as partidas na praça esportiva.

Na nota, o Vovô aponta o regulamento do Estadual, diz estar "respaldado" para escolher o Castelão e diz que adotará medidas "por respeito ao regulamento e à integridade da competição". Confira a íntegra da nota oficial do Ceará: "O Ceará Sporting Club recebeu com surpresa a Portaria 003/2025, emitida pela presidência da Federação Cearense de Futebol, que determina a realização da partida entre Ceará x Maracanã, válida pela semifinal do Campeonato Cearense, no Estádio Presidente Vargas. Reafirmamos nosso direito de disputar esta partida na Arena Castelão, conforme assegura o próprio Regulamento Específico da Competição (REC – Capítulo IV, Artigo 12 e §3º), que estabelece que o clube de melhor campanha tem o direito de escolher o local do jogo.