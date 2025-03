Vojvoda exalta reconhecimento do Fortaleza no continente e critica FCF: "Qual a prioridade?"

Técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda desabafou após a classificação tricolor para a final do Campeonato Cearense de 2025. Em entrevista coletiva, o argentino criticou a Federação Cearense de Futebol e exaltou o reconhecimento do clube leonino no futebol sul-americano.

"Nesta semana me senti desprotegido. Não falo do clube, mas sim da Federação Cearense. Qual é a prioridade? Minha prioridade é o Fortaleza. Qual é a prioridade do Campeonato Cearense? Têm coragem os que tomam decisões? Qual é a prioridade da Federação Cearense? O Fortaleza, como time, é o que se conhece em toda a América do Sul. Ou não? Jogou Copa Libertadores, chegou a final de Sul-Americana. Então é graças ao Fortaleza, não ao Vojvoda, graças a todo o trabalho do clube", disparou.